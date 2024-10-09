談「一車多關口」 當局：憂擠塞仍在研分流

【本報訊】10‧1長假期結束，當局昨指期間有548萬人次進出本港陸路口岸。當局又交代目前皇崗口岸正進行地下室主體結構施工，預計明年年底完成聯檢大樓的建設，口岸設計通關流量可達30萬人次。對於「一車多關口」何時落實，當局指仍在研究，憂車主到同一關口反而會擠塞。

立法會昨日在事務委員會會議討論陸路口岸的運作事宜，當局交代目前陸路口岸客流量已回復至疫情前水平。當局補充截至9月的客流量為65.8萬人，較疫情前2018年的62萬、去年的42.5萬人為多。

十一長假 548萬人次陸路過境 另外，旅遊業監管局在10‧1內地長假期期間共接獲約1,050團內地入境旅行團訪港登記，當中約800團為過夜行程。今年內地10‧1長假期到訪的內地入境旅行團數目，與2018年7天10‧1長假期相比高出37%，亦較去年一連8天的10‧1長假增長逾30%。

多名議員關注跨境私家車仍需到指定關口過關，提問能否就近過關，「一車多關口」何時能實現，議員馬逢國指車輛過關跨境車輛毋須再到指定關口過關，駕駛者需多花一小時，期望做到一車多關。當局回應稱正在研究，「一車多關口」雖然方便車主，但考慮分流問題，若車主都到同一關口過關反而會擠塞，又指疫情前後的車輛情況完全不同，要在掌握數據之後再研開放空間，會和內地方面再商討。

對於粵車南下，議員鄧家彪建議當局研究讓深圳車輛周日來港，指即使只是吸引內地中產人士到茶餐廳用餐或使用停車場亦是收入。當局指會先開放機場停車場讓旅客泊車，再轉乘其他交通工具，做法倣效「港車北上」先以港珠澳大橋作試點。

「合作查驗」通關 葛珮帆詢時間表 議員葛珮帆指新皇崗口岸及沙頭角口岸，未來將實施「合作查驗，一次放行」，詢問其他口岸是否有時間表，落實有關通關模式。當局回應指在新建或重建的口岸實施「合作查驗」較為容易，至於一些舊口岸如羅湖，受場地所限，要實施有關通關模式有難度，但當局並非完全不作考慮，又透露當局正與內地相關部門商討在蓮塘/香園圍口岸實施有關安排的可能性。

當局指重建後的新皇崗口岸設計通關流量約為每日20萬人次，預計港鐵北環綫支線開通後可提升至每日30萬人次。另外，跨境車輛設計通關流量為每日1.5萬次。當局指深圳市政府原則上同意承擔整個皇崗口岸重建項目，包括港方口岸區的設計和建設費用。