工會籲增「離島遊」配套宣傳吸旅客

【本報訊】本港全力推動旅遊業，望區區有景點、「無處不旅遊」。有工會於暑假進行訪問逾500多名內地旅客，發現近年訪港「個人遊」旅客有增加，佔總受訪人數近67%，當中70%受訪旅客來港僅為觀賞自然景色、放鬆心情或深度遊，不打算到商場「血拼」。亦有66%受訪者希望探索香港夜生活。工會建議政府增加「離島遊」配套及推廣，吸引旅客「跟團」往離島旅遊。

內地客赴港深度遊成主流 議員郭偉强表示，近年跟團訪港的旅客愈來愈少，「個人遊」已成主流，他們的消費不特別高，本港旅遊界亦應改變吸客的方法，為配合內地客的新旅遊模式，政府應加大力度推廣「離島遊」，並增加配套，例如推廣香港地質公園、增加沙頭角交通配套等等。

工聯會旅遊聯業委員會副主席林志挺亦指，香港離島或海島較為分散，若能合理規劃路線，讓遊客在一日之內到訪兩至3處，會更為吸引。

他認為政府有必要加強社交平台上宣傳離島或海島旅遊，並為遊客提供出行指南，吸引旅客參與離島遊。

歷史掌故專家蘇萬興指，香港中西文化匯聚，不少地區都有獨特的歷史文化及典故。若有專業導遊或領隊，為遊客詳細講解，對增強遊客對離島遊的興趣有莫大幫助。蘇建議政府可有針對性地資助相關培訓計劃，令業界推出長期、有系統的培訓，而非短期速成班，能有效促進本地深度遊。