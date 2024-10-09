壞腦用白板顯示航班應急捱批 機管局：已購流動電子屏代替

【本報訊】香港國際機場早前發生多宗涉及捷運系統的事故，包括有女童疑墮罅隙意外，還有北跑道有貨機爆胎而需暫停運作等，立法會經濟發展事務委員會昨日開會，有議員關注三跑有工程項目的工人遭拖欠工資，及早前電腦系統故障影響航班資訊更新。機管局表示，無論本地工人或輸入勞工都受法律保障，如發生剋扣工資事件會要求執法機構跟進，又承認當日航班資訊故障持續兩小時不理想，承諾日後會在半小時內啟動後備系統。

承諾半小時內啟動後備系統 在會議上，有議員關注三跑工程拖欠工資情況，局方回應指，如發生剋扣工資事件會要求執法機構跟進，當知悉二號客運大樓工程早前發生欠薪情況後，已立即介入事件，要求總承建商、相關分判商與工人商討，事後工人亦獲得相關工資及返回工作崗位。就有乘客陷身罅隙一事，機管局表示正重新審視事件及相關應變。

此外，6月機場曾發生電腦系統故障影響航班資訊更新，當日要改用白板顯示航班訊息，議員批評用白板顯示相關資訊感覺不好，影響旅客觀感。局方稱，事件肯定有改進空間，又認為故障持續兩小時不理想，承諾日後可以在半小時內啟動後備系統。局方又表示，已設立獨立系統，並購入流動電子顯示板，一旦航班資料顯示後備系統失效或未能就緒時，會改以流動電子顯示板代替白板在客運大樓作應急顯示之用。

機場重新配置的中跑道相關設施的飛行校驗已於今年9月初完成，三跑道系統計劃將於今年年底啟用。當局已於8月開始為三跑道系統進行為期個多月的飛行校驗；校驗達到標準後，航空公司及有關單位會在3個月內熟習使用三跑道系統。