推銷假學歷報讀8大 促究責打擊違規中介

付費偽造證書成產業鏈 學府相繼受牽連 利用假學歷報讀本港大學行為猖獗，有議員早於今年初已質疑內地社交媒體有「小紅書治港」之嫌，近日指有報道指小紅書載有不少推銷廣告，聲稱內地學生付費即可透過虛假學歷，報讀香港8間大學，該議員將在立法會提出質詢，追究假學歷報讀刑責。

議員謝偉俊昨在社交平台貼文，有報道指相關的推銷廣告甚至列明不成功不收費，而有關做法存在多年，甚至已成「產業鏈」，而香港大學早前曾揭發同一學系多達數十名學生，其他大學過往亦多次發現上述違規報讀個案，但至今執法部門僅檢控數名學生。

議員將提質詢 要當局交代 謝表明將在立法會提出質詢，要求政府交代是否知悉小紅書推銷假學歷報讀本港大學的廣告，同時交代過去3年當局接獲多少宗涉假個案和已注銷多少學生簽證，以及有否評估現時及過去每年有多少內地學生透過光顧內地中介公司，藉假學歷成功報讀本港大學，並需解釋結果如何？

對於已入讀、早年入讀及現屆畢業的學生，有否光顧假學歷中介或行使虛假學歷報讀個案，他問及當局會否徹查，亦將會質詢當局有否評估假學歷對本港大學聲譽和大專學界造成何等的打擊，以及有否應對措施。

不法行為或變相促進走資 針對有評論指，內地學生斥數十萬元光顧偽造假學歷中介公司，來港完成學士或碩士課程後便申請入保險公司，7年後合法申請為香港永久居民，再利用其身份轉移家屬內地資產到港，變相促進走資活動，他要求政府交代有否估算有關假學歷詐騙所構成的一連串不法及不利香港社會的行為，對香港各層面構成甚麼實質及潛在損害和風險，以及當局有何應對及預防措施。

近年有不少內地居民透過包括小紅書等社交平台發表意見，他早於今年初曾指部分平台發表針對香港的投訴，有內地博主形容「現在噴香港已經是一種政治正確了」惹起極大回響，甚至有「小紅書治港」的觀感，質詢政府有否監察相關言論及如何處理。政府當時回應指，有留意內地網絡媒體和社交平台對香港事務的報道和意見，並在有需要時作出回應，以及轉介至相關政策局及部門作適當跟進。