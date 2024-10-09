醫健：健康在您手：為何要做預設照顧計劃？

近年，不少人預早計劃自己的身後事，確保能達成自己意願，也減少家人間的分歧。

陳伯是我們其中一位服務使用者，一年前喪妻時，由於妻子生前沒有交代喪禮意願，子女為了殯葬形式有所爭拗，讓他十分無奈。前車可鑑，陳伯今年確診患癌後，在我們團隊的協助下，擬訂了預設照顧計劃的內容。

陳伯是佛教徒，因此交代子女在他離世後聯絡所屬佛堂的負責人，由負責人安排佛教形式的喪禮儀式和細節。他也簽署了「預設醫療指示」，表明在危急時不接受維生治療，透過擬訂的過程盡早與子女溝通及表達意願，避免再有不愉快事件，也可安心接受治療。

強調自主及溝通 陳伯所擬訂的預設照顧計劃（Advance Care Planning，ACP），其實是有關晚期照顧的溝通過程。病人在仍有決定能力時，按照自己的價值觀和意願，與家人和醫護人員商討日後不能自決時所採用的醫療和照顧計劃。計劃探討範圍包括醫療決定、財產管理、圓願安排、身後事取向，以及親友紀念方式等，當病人狀況或意願改變時也可作出修訂。

除了在不同範疇預先做決定，計劃也可增加病人和家屬對晚期照顧的了解，例如病人可選擇簽署「預設醫療指示」，預先決定不接受某種維持生命治療（如不作心肺復甦術或插胃喉等），減少家屬面對生死抉擇時所面對的壓力，緩解家屬在病人臨終時的傷痛。

計劃強調自主和溝通，顧及病人的最佳利益及意願，也讓家人了解病人的看法、價值觀和意向，從而執行病人意願，避免日後爭拗。如想了解更多，可聯絡3596 7241。

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