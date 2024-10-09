調查：骨髓移植現排斥 急性GVHD佔6成

【本報訊】骨髓移植有一定風險，即使患者移植近親的骨髓也可能帶來嚴重併發症，嚴重者甚至可致命。香港骨髓移植復康會近日發布一項有關骨髓移植者的調查，指血癌及血液病患者在接受異基因骨髓移植後，有機會出現急性或慢性移植物抗宿主病（GVHD），當中超過六成受訪者會出現急性GVHD。醫生表示，在GVHD中若出現肺功能問題情況則較為棘手，不過出現GVHD後血癌復發的機率會因此減少。有患者指接受移植骨髓後肺功能一度下跌三成。

該調查共收集125份問卷，復康會主席梁嘉兒指，有52.7%受訪接受非自體骨髓移植的病人曾出現GVHD，有排斥反應的受訪者中，61.2%人在3個月內出現該反應。排斥反應後，患者部分器官的排斥會影響日常生活，包括口腔（26.5%）、皮膚（20.4%）、肺部（20.4%）及眼睛（18.4%）。

患者冀引入更多抗排斥藥 血液及血液腫瘤科醫生李國維表示，目前GVHD的治療主要是使用免疫抑制劑，但會帶來各種副作用。異基因骨髓移植雖可能導致不同程度的GVHD，但醫學界認為這是有效令急性白血病及其他血液腫瘤獲得康復的機會。

患者鄭嘉儀曾被確診急性第三期淋巴癌，後來雖成功移植骨髓，但也受到GVHD影響。她希望政府可以引入更多抗排斥藥物，作針對性治療。