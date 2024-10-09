肺動脈高壓命危 剖腹產子婦急求換肺

【本報訊】威爾斯親王醫院一名孕婦上月因肺動脈高壓，緊急剖腹產子後病情仍持續惡化，現時需靠人工心肺機維持生命，急需換肺，當局日前作出緊急捐贈呼籲。有醫生解釋，使用人工心肺機有感染風險，不宜長期使用，又呼籲婦女準備懷孕前最好先檢查有否肺動脈高壓風險。

該名病人懷孕至29周時突然氣喘和雙腳水腫，上月12日前往威爾斯親王醫院求醫，入院檢查發現肺動脈高壓，翌日（9月13日）需接駁體外人工心肺機器，並進行緊急剖腹生產，但情況未見好轉，曾嘗試移除體外人工心肺機不果，目前依賴機器維持生命，情況危殆。當局日前指，病人急需及早接受肺臟移植，否則隨時出現中風、出血、感染、器官衰竭等死亡風險。

有醫生表示，病人使用人工心肺機進行氣體交換，將血液引流出體外打入氧氣，並將二氧化碳排走，再輸回體內，形容「每多一天就有多一天風險受到感染」，機器中可能形成血塊導致堵塞，同時心臟亦愈來愈弱，未必可支持機器運作，直言移植是唯一選項，而且愈快愈好。亦有醫生指，孕婦有肺動脈高壓十分罕見及危險，隨時可以致命，強調產前檢查十分重要，若產前檢查有發現，醫生會建議不要懷孕。