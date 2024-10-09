以老護老壓力巨 長者崩潰吐苦水

支援熱線不管用 申津貼門檻促更寬鬆 本港以老護老，以老護殘的情況愈趨嚴重。有照顧者昨在立法會一個有關殘疾人士事宜的公聽會中指自己日漸年邁，擔心一旦身故，患罕見病的小朋友無人照顧；亦有七旬老婦內心憂慮無力照顧長期病的丈夫。有關注殘疾人士的組織則促請政府帶頭提高殘疾人士的就業率，又批評本港的易達設施不足。有議員指無障礙設施好像很多，但現實是許多地方都對殘疾人士構成不便，斥「門面工夫」不能滿足需要。

出席公聽會的林珍女士慨嘆對殘疾人士的支援多以日間為主，若果晚上都要有尋找支援的需求，無奈要向醫院求助，故希望政府為有需要的殘疾人士提供24小時緊急支援服務。在照顧者方面，每月開支林林總總，可是現時照顧者津貼的申請門檻高，而自閉症等殘疾人士的家長的壓力好大、好辛苦，接近精神崩潰的地步。她說，照顧者支援熱線雖有人接聽但不太管用，加上身為姨婆的她已老邁，而長期照顧的小朋友已經24歲，擔心未來日子無法再照顧，她期望自己未死前，可以見到當局落實緊急支援。

當局：可入住大灣區安老院 現年77歲的鄭麗嫦女士稱，85歲的丈夫長期患病，需尿袋隨身。儘管目前還可行動自如，可自行去醫院覆診，但她非常擔心，若丈夫的身體情況惡化，而自己卻又欠缺照顧的精力，若無人幫手的話實在不敢想像。她指老人家若輪候政府服務或領取長生津，就不能申請照顧者津貼。然而雙老家庭，其中一方往往要照顧老伴，相關支出實在不菲，希望政府可降低申領照顧者津貼門檻，讓照顧者獲得足夠支援。

有團體希望能確保無障礙的實踐，又舉例指港鐵藍田站沒有升降機，另有團體指低地台小巴試驗計劃實行6年，現時還是試驗階段，加上低地台小巴數量極少，遠遠不能應付需求，部分營運商更靜悄悄地退出計劃，是無障礙交通的倒退。

勞工及福利局副局長何啟明回應指，關於殘疾人士家屬離世後的處理，會酌情安排殘疾人士入住院舍。至於以老護老的情況，有關個案不一定要使用社區服務，其實大灣區安老院亦容許雙人房居住，夫婦二人既可一同生活，亦有院舍人員幫手，照顧壓力應可減少許多，做法較照顧者津貼更能針對問題。

勞福局康復專員陳偉偉指有關緊急的照顧者服務，182183的24小時熱線，有社工接聽，會就求助人的要求建議最合適方案，儘管未必能滿足特別個案，但至少知悉情況，可以讓當局檢討政策，是否強化某類型服務。

無障礙設施被指「門面工夫」 社福界議員狄志遠指無障礙安排實施多年，雖然方便殘疾人士通行的硬件好像很多，可是地鐵、巴士、小巴、渡輪和地舖的通達性非常有限，他指「門面工夫」不能滿足社會需要，政府需就此而向公營機構商討，事關無障礙通道與就業息息相關，不方便出入肯定無助就業。他又希望知道昨公聽會上的民間意見，政府將如何取態以及怎樣跟進。