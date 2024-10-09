生產力局首參展海灣資科博覽會

【本報訊】香港生產力局今年首次以參展商的身份，參與下周一（14日）至下周五（18日）於阿聯酋杜拜舉辦的海灣資訊科技博覽會（GITEX Global 2024）。是次展覽聚焦人工智能（AI）、網絡安全、移動技術，以及可持續發展等領域最新科技，吸引來自超過180個國家和地區、逾6,700間頂尖科技和初創企業參與，當中更包括270間內地機構及46間香港機構。而生產力局今次的展覽主打以AI賦能的「智能微工廠」方案，透過智能生產技術，實現高度靈活的生產模式，促進傳統產業升級轉型及新興產業發展。

主打AI「智能微工廠」方案

生產力局展覽主打「未來製造」（Future Manufacturing），展示以AI賦能的「智能微工廠」方案，講解如何利用先進科技在有限空間內建立智能生產線，以提升生產彈性和空間使用效率。當中包括透過延展實境技術，在虛擬環境中創建真實尺寸的3D產品和機器模型，改善設計準繩度和工廠布局規劃；開發人形機械人，提高效率與生產靈活性等。展覽期間，生產力局亦會向有意來港發展的海外企業，介紹港府在科技創新方面的政策和優惠措施，包括「新型工業化資助計劃」及今年9月推出的100億元「新型工業加速計劃」。後者主要資助策略性產業，即生命健康科技、AI與數據科學，以及先進製造與新能源科技的企業，在香港設立新智能生產設施，每家企業最多可有兩個獲批項目，總額上限為每家企業兩億元。