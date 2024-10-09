「一試定生死」沮喪 壓垮青少精神健康

學業成績重磅 憂負家人期望 今年開學後接連有學童自殺，本港青少年精神健康狀況備受關注。有機構訪問超過4,000名中學生，發現逾半受訪者認為本港青少年精神健康狀況不理想，超過40%表示目前社會相關資源不足，而影響青少年精神健康的3大因素依次為學業成績、家人期望及家庭關係，與去年相同。機構指普遍青少年學業壓力較大，建議學校應加強心理健康教育，積極與家長聯繫及提供支援，家長亦應從多方面助子女提升抗壓能力。

逾半受訪青少：同儕狀況不理想 香港家庭福利會從去年10月至今年6月期間，以問卷形式進行調查，成功收集來自40所中學、共4,835名12至19歲中學生的回應，其中56.5%為男性、43.5%為女性。調查顯示，52.8%受訪學生認為，本港青少年的精神健康狀況不理想，與去年相同調查相若；14.3%受訪者更認為青少年精神健康非常不理想，比去年增加4.6個百分點。調查亦發現，65.7%受訪學生表示關注自身精神健康，較去年調查微增2.8個百分點，12.2%受訪者表示非常關注自身精神健康，亦較去年增加5.2個百分點。

社會資源方面，65.9%受訪者認為本港社會關注青少年精神健康，較去年增加4.5個百分點，但42%受訪者表示，目前社會資源不足。至於影響本港青少年精神健康的主要因素，則與去年相同，其中3大因素依次為學業成績（92.7%）、家人期望（90.8%）及家庭關係（90.5%）。

鼓勵表達情感 引導面對逆境 家福會指本港青少年普遍學業壓力較大，因此容易產生焦慮及沮喪等負面情緒，「一試定生死」的信念更增加高中學生面對公開考試的壓力。該會建議學校應加強心理健康教育，讓學生了解更多有關情緒管理和壓力調節等知識，並及早識別和協助面臨情緒困擾的學生；家長則應從不同渠道，了解及學習應對青少年精神健康問題的合適技巧，當察覺子女出現情緒困擾時，可嘗試鼓勵子女表達情感，引導其尋找壓力源頭、解決現有問題的不同方法及如何面對逆境。