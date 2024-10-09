圖騙百分百擔保貸 公司東主囚22月

【本報訊】廉署早前起訴一名公司東主，涉在申請「百分百擔保特惠貸款」時作假，提供虛假強積金供款通知，以詐騙貸款310萬元。被告昨日承認一項串謀欺詐罪名被判入獄，暫委法官鄭念慈判刑時稱，詐騙是嚴重罪行，以入獄36個月為量刑起點，考慮到被告認罪及其他求情因素，遂將刑期扣減至22個月。

提交假積金供款通知書 被告黃迦南，55歲，圓力開鎖服務中心（圓力）經營者。案情指，香港按證保險有限公司（按證保險公司）於2020年4月，在中小企融資擔保計劃下推出「百分百擔保特惠貸款」，以協助受疫情打擊的中小企紓緩現金流問題。渣打銀行是其中一間參與計劃的貸款機構，被告於2020年9月初向渣打銀行申請「百分百擔保特惠貸款」，並附上虛假的圓力強積金供款通知書作為證明文件，顯示圓力曾為7名僱員向本港一間強積金受託人公司，每月支付1.9萬元的強積金供款。

銀行其後發現申請有可疑，沒有提交按證保險公司作最終審批，圓力亦沒有獲批有關貸款。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現圓力在該強積金受託人公司並沒有帳戶，亦從未為任何員工作強積金供款。