前舒適堡教練獲新公司聘任 稱滿意合約

【本報訊】連鎖健身美容集團舒適堡上月初「暫時結業」，灣仔分店兩度轉手後，最新改名為perFIT。有原屬舒適堡的教練昨日開始到灣仔分店上班，他們表示滿意新的僱傭合約，認為新公司是有規模的上市公司，對該公司有信心。

「有一定規模 感覺上有信心」 位於灣仔駱克道的前舒適堡分店改名為perFIT後如常運作，在舒適堡任職約8年的健身教練莫先生表示，舊公司結業期間一開始並沒有新投資者接觸他們，直至9月底，perFIT經舒適堡經理與他們取得聯絡，他已與新公司簽署僱傭合約，又稱自己「至少知perFACE係上市公司，有一定規模，其他嘅美容業務都好龐大，感覺上有信心」。

談到原本的學生，莫指約20個學生會到新公司上課，有部分流失了，「都冇辦法」。他昨日是第一天返工，暫不太清楚公司安排，估計有約60名前舒適堡職員轉職到新公司。

健身教練吳小姐對舒適堡結業感到無奈，上月底才得知「perFIT」會接手，談到新合約，她說「最新嘅合約我哋都滿意，唔滿意就唔會返工啦。因為我哋簽約，公司都有講番佢哋嘅結構，我哋見到係一個持續發展公司」。

perFIT公關代表稱，公司共聘請約200人，包括60多名教練，全部都是舒適堡員工，分別會於灣仔及旺角分店上班，目前旺角分店會進行維修。她稱公司目標是想聘請所有舒適堡的員工，並希望原址重開分店，不過亦要考慮成本問題。