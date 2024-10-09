最後分店營業至下周日 南小館退出港市場

【本報訊】市民北上消費成風，衝擊本港餐飲市道，近期接連有食肆結束營業。上海小南國旗下連鎖品牌餐廳「南小館」繼早前關閉荃灣分店後，最後一間位於青衣城分店亦將結業，據指，該店的租約期滿，決定本月13日（下周日）結束營業，該店結業後，開業12年的南小館將會全線退出本港餐飲市場。

南小館的社交平台專頁顯示，青衣城分店曾經於今年1月至6月，推出戲票免費換小籠包優惠，顯示該店曾經出招谷人氣，而專頁的更新則停留在今年1月1日。

南小館為內地上海小南國旗下餐飲品牌，於2012年開業，人氣菜式有如鮮肉小籠包、鹹肉菜炒飯、上海粗炒等，高峰時間有超過10間分店。

金記冰室「壯士斷臂」撤離新界 另外，亦有連鎖食肆選擇結束新界區分店實行「壯士斷臂」。早前已結束數間新界區分店的連鎖茶餐廳金記冰室，其最後一間新界區分店，位於將軍澳都會駅的店近日已不營業，門外被貼上拍賣行公司公告，指根據法庭命令拍賣家具及設備。而根據金記官網顯示，新界區已不再有分店，意味着只餘港島及九龍12間分店繼續營業。