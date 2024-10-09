貴租扼頸難逃一劫 華潤堂將全線結業

稱網購成風「出此下策」 11‧8實體店拉閘 結業潮愈演愈烈，再有連鎖商店宣布將全線結業！華潤醫藥旗下健康連鎖店華潤堂昨日宣布，由於業務受到外部不確定的因素及各種營運挑戰的影響，經慎重考慮後，決定於下月8日關閉香港全線19間分店。身兼華潤集團高層的議員表示，公司未來會轉用非實體店或專賣店等方式經營，坦言關閉實體店「是一個艱難和令人難過的決定」。在旺角分店，有客人稱店舖未有做清貨折扣，「仲貴過隔籬間舖」，並坦言對結業潮已麻木，嘆道「執笠原是永恒啊香港！」

本報記者昨午前往旺角華潤堂視察，店舖招牌上的光管閃動已壞，但未及修理。店舖間中比較多客人，貨架上仍有藥油、靈芝蟲草、小量維他命、阿膠及牛黃丸等保健品，但由於貨品種類不多，職員將貨品重疊陳列。

市民麻木：執笠原是永恒 陳先生原本打算購買藥油，但指店舖售價太貴，另一藥品店提供更多優惠，亦沒有其他合適貨品選購。對於華潤堂將全線結業，他明言已無感覺，對慣了香港執笠潮，沙士時也有很多店舖結業，擔心一旦內地旅客不下來購物，所有零售企業都執笠。他感嘆「執笠原是永恒啊香港」，對香港一早毫無希望。

在附近工作的林女士則嘆言，移民來港後一直持續光顧華潤堂超過10年，「已經買慣咗」，對結業感到很可惜，未來要轉到其他零售店購物。少數在店舖購物的鄺先生對結業亦感到可惜，「20間分店都結業，少了購物的地方」。他續指昨日特意來購物，買了多支藥油、杏仁粉等，但稱暫時未見店舖推大折扣，會視乎清貨優惠，考慮再來掃貨，但指現時其所賣的貨品種類大減，「以前洗頭水都有很多款」。

店舖職員透露，結業消息公布後，昨早有多人「掃貨尾」，令現時只剩餘小量貨品。對於結業後的去向，他透露公司未有交代後續安排，自己亦未作打算，「掛緊呢個牌就做好呢份工」。

指轉型專賣店方式經營 身兼華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官的議員李浩然表示，公司並非看淡香港零售市場前景，只是近年興起網上銷售模式，基於高昂租金等經營環境問題和公司策略等下此決定，未來或會透過產品專賣等零售模式繼續經營，相信對市民的影響不大。他又指大部分公司員工會被安排到新崗位，部分則自然流失。

香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠則指，7月時已知有華潤堂員工被要求調離崗位，亦陸續有分店結業，估計下月全線結束運作後，將有50名至60名員工受影響，但未收到相關求助。

華潤堂公告另指，其會員計劃將於下月8日正式終止運作，屆時相關會籍及會員積分將會同時失效及作廢，會員將不再享有會員購物折扣優惠等。公告又呼籲會員於下月7日或之前，親臨華潤堂分店換領禮券或產品，即日起亦停止接受新會員申請及停止購物時獲發會員積分。