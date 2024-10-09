息口左右 大摩下調滙控目標價

【本報訊】港股昨日暴力調整下，股民愛用來收息的「獅王」滙豐控股雖與內地經濟的相關度不及中資股，昨日股價也下挫2.7%，跌幅相對大市溫和，「輸少當贏」！然而，美資投行摩根士丹利把滙控目標價由78.4元下調至76.8元，主要擔心息口可能較預期低，不利淨利息收入。

滙控積極發展財富管理業務，以減輕息口對盈利的影響，大摩亦看好滙控財管及金融市場生意持續復甦，上調未來兩年手續費及其他收入的預測，但由於調低了對淨利息收入的預測，整體收入乃至盈利預測均有所調低。

滙控、渣打和中銀香港本月稍後陸續公布今年第3季度業績。大摩表示，由於平均拆息按季回落，且貸款增長疲弱，港銀上季淨利息收入恐持續偏軟，密切關注管理層對明年淨利息收入的展望。

地產貸款惹憂 壞帳續升 單看滙控，該投行不排除淨利息收入展望不如市場預期，或導致投行溫和下調盈利預測，但有望再公布30億美元的股份回購計劃，回饋股東的力度足以支持股價，這比內地宏觀經濟和地緣政治的不確定性更受外界關注，又預期滙控明年派息67美仙，以昨日收市價68.45元計，股息率有7.63厘。

另外，港銀向發展商和個別物業投資者的貸款質素惡化引發市場關注，大摩坦言，這部分的壞帳仍在上升，所以亦會留意管理層的觀點，但相信「獅王」不會有嚴重的撥備開支。