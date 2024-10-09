減息救市交投旺 港樓價望止跌

【本報訊】9月下旬以來，港股成交持續放量，同期香港銀行同業拆息（HIBOR）亦持續上升，隔夜拆息高企5.23厘，跟按揭利率相關的一個月拆息則升至4.61厘，創一個月新高，反映資金持續流入香港。市場對資金需求增，金融管理局周一透過貼現窗向銀行拆出47.88億元，為自2019年12月後最大單日投放，令昨日銀行體系結餘升至495.64億元。券商認為，美國進入減息周期，以及中央救市，港股轉趨活躍，有望帶動本港樓價今年第4季反彈3%。

券商大華繼顯指出，中原城市領先指數已回落至2016年8月水平，反映發展商低價促銷政策奏效；又指自2017年起，每次恒指上升，樓價都會反彈，相信與買家情緒改善有關，惟相關反彈能否持久，需取決本港競爭力及內地經濟狀況。

全年成交冀達1.5萬宗 該行維持本港地產股「與市場同步」評級，但由於短期樓價反彈在望，偏好發展商，首選新鴻基地產及領展房託基金。該行又指，第3季一手樓成交量約2,365宗，平均每月約788宗，預期第4季一手樓成交會升至4,200宗，令全年成交升至1.5萬宗，意味按年增長50%。

不過，評級機構標準普爾昨日將新地評級展望由「穩定」降至「負面」，預料該企未來12至24個月利潤及槓桿將維持緊張，但維持其長期發行人信用評級為「A+」，相信該企會充分利用其大型物業發展項目及租金收入，以減輕債務及把槓桿水平重整至與評級相等的水平。