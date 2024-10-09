股災月又應驗 恒指暴瀉2172點 歷來最大跌幅 蒸發4萬億

大戶獲利狂掟 成交額再破頂 股災月魔咒又一次應驗在港股身上！內地A股市場十一長假後昨日復市，但國家發改委昨早舉行的救市記者會內容被評為「冇料到」，以致長假期間累積可觀升幅的港股如被推上「跳樓機」，昨日湧現巨量獲利沽盤，恒生指數全日最多狠跌2,336點或10.11%，收市仍跌2,172點，以點數計創史上最大單日即市及收市跌幅，全日成交更高達6,204億元，再創歷史新高，估計昨日港股市值蒸發約4萬億元！

分析認為，市況大幅調整且成交放量，乃非一般的獲利回吐，而是大戶角力「大撼大」所使然。事實上，港股沉寂已久，短短兩周時間累積巨量升幅，即使押注內地強刺激政策效用正面，中港股市重納中長期上升軌道，短期大幅波動整固也是無可避免，股民要有心理準備市況震盪未完，得扣好安全帶，量力而為。

失守2.1萬關 本月累計升幅化灰 恒指昨日低開250點，見22,849點，雖然曾反彈至22,902點，惟無法企穩23,000點關下，獲利沽盤持續增加，在上午11時前見全日低位20,762點；下午復市嘗試收復22,000點未果，之後又再反覆向下，結果收報20,926點，跌9.41%，百分比跌幅為2008年10月27日後最傷，且10月以來大市累計升幅已「化灰」，更倒跌206點或0.98%。全日有204隻恒指牛證被強制收回。

國企指數急挫847點或10.17%，收報7,483點；成近期升市火車頭的恒生科技指數大挫690點或12.82%，收報4,695點。「北水」昨日尾市有小量買盤，惟全日淨買僅20億元，對於逾兩千點的大跌市可謂杯水車薪。

藍籌低收 龍湖中人壽蒙牛最傷 藍籌股昨日全線低收，股價跌幅三大分別為內房股龍湖集團、內險股中國人壽及內需股蒙牛乳業，跌幅介乎19.36至22.6%。論首兩大成交額藍籌股則分別為騰訊控股及阿里巴巴，成交額分別達319億元及272億元，股價同跌逾8%，連同美團，三大科網股跌幅共拖低恒指643點。

表現與市況高度關連的香港交易所，股價急挫53元或13.45%，收報340.8元。昨日港股大跌市其中一個異象，則是同一家公司的A、H股表現迥異，所講的是中國戰略晶片企業中芯國際，其在港的H股股價昨跌6.1元或18.32%，收報27.2元；但其於內地掛牌的A股卻一開市即漲停，升20%。

港股重納牛市周期不久即現大跌市，股民最關心的自然是最新應如何部署。摩根士丹利最新發表的策略研究報告，將明年6月恒指的基本情景目標上調26%至21,550點，最樂觀的情景下或見26,300點，最悲觀的情景則見13,900點，認為內地政策放寬是重要，但估值已顯著重估。

專家看好後市 倡趁機低位撈貨 亨達財富管理董事總經理姚浩然則預期，港股後市仍可看好，因為內地是次救市，主要從股市出發，繼而製造財富效應，而昨日港股成交金額非常大，反映低位有承接，相信可消化早前累積的升幅，相信恒指今次升浪可上望25,000至26,000點水平，建議跌市中可把握機會買貨。大聖資產管理基金經理李明德則料，未來幾日恒指會在22,000點水平上落，每日有千點波幅亦不足為奇，建議投資者初步可以昨日低位（20,762點）作為基準撈貨。

港股在內地長假期間累積可觀升幅，昨日進行調整。 主要藍籌昨日跌幅一覽 港股交投保持暢旺，昨日成交再創新高。 恒指昨日大插水