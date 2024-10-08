自成一家：印度拒入亞太北約之謎

石破茂甫出任日本首相，美國和印度就齊聲反對他一直倡議的「亞太版北約」組織，令石破茂政府好不尷尬，急忙收回相關建議。美國在亞太地區加緊推進圍堵中國的多邊合作機制，但暫時無意與北京公開為敵，有這種表態可以理解。印度近年因領土爭議與中國時有摩擦，竟也拒絕參與「亞太版北約」，就有點令人費解。

印度外長蘇傑生的說法是印度與日本不同，印度從未成為另一個國家的條約盟友，沒有那種戰略架構的考慮。確實，國際政治舞台是弱肉強食的世界，大國在國際上擁有強大權力。小國在大國博弈之間最好是不站隊，然後左右逢源。印度作為不結盟運動的發起國之一，當然明白這個道理。

誠然，近年印度和中國關係欠佳，新德里政府與美國走得愈來愈近，包括加入有「亞太版小北約」之稱的「四國機制」，企圖透過非正式的戰略合作向北京施壓。但印中之間並非零和關係，雙方在許多國際議題也有合作空間。若印度參加「亞太版北約」，就等於公然叫板中國，不符合印度獨立自主的傳統外交戰略。

印度和美國亦並非利益完全一致，雙方在人權、宗教思想等問題存有分歧。尤其是印度和俄羅斯一向友好。假如印度加入創建「亞太版北約」，一面倒傾向西方，就意味着放棄和俄羅斯的良好關係，這對新德里政府來說並不划算。

事實上，印度深知自己作為西方陣營之中的少數亞洲國家，歐美一向不當它是最親密的盟友。1971年印度試圖攻打巴基斯坦，美國一度派航母進入孟加拉灣威懾印度，已說明國家之間的關係說變就變。莫迪政府選擇不參與「亞太版北約」，而是在中美俄之間游走，這樣才能為印度爭取最大利益。