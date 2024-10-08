筆下風雲：合久必分 土崩瓦解

合久必分是世事定律，不以人的意志為轉移。來到今時今日，歐盟也正在面對分崩離析的局面。美國對中國進口電動車加徵100%關稅，作為美國的「隨從」，歐盟隨即通過對華電動車加徵懲罰性關稅的議案，於現時10%進口汽車關稅上，再加徵最多35.3%的懲罰性關稅，為期5年。然而，歐盟27個成員國之中，真正投贊成票的只有10國，其餘17國不是反對就是棄權。歐盟不團結已非今日的事，今次投票更是顯露無遺。

投反對票的5國，包括人口最多和經濟規模最大的德國，而棄權國家多達12個。這代表甚麼？首先是歐盟大部分成員國都很清楚，跟中國築起貿易壁壘，對自身利益沒有好處；第二是中國跟歐洲示好的外交路線取得一定成效；最後也是最重要一點，是歐洲不再團結、美國號召力大不如前。

過去美國國力最盛的時候，振臂一呼便一呼百應，如今卻愈來愈力不從心。德國車企在華有大量業務，其在華銷售額是其全球總銷量的三分之一，加上德國車企跟中國車企一直有合作和研發，根本不可能失去中國市場。在今次加徵關稅一事上，德國基於自身利益投反對票自然不過，也說明所謂的歐洲聯盟在利益面前不堪一擊。歐盟的成立，就是要建立歐洲利益共同體，用統一的貨幣、成立歐洲議會等實現自由貿易市場。可如今卻是築起小院高牆，跟自由貿易反其道而行，而歐洲各國也各有利益考量，根本不可能鐵板一塊共同進退。