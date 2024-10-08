強詞有理：合力抗霸權

以哈戰爭爆發一周年，以色列極右政府愈發兇殘冷血，炸完加薩炸黎巴嫩，肆意濫殺無辜，激起國際社會強烈憤慨，全球各地連日來都有民眾示威促請停火，美國甚至有人在白宮外自焚。

不過，華盛頓根本無動於衷，哪怕再多的人自焚，也無法震醒政客們麻木的神經。美國政府無底線支持以色列的理由是，以方擁有「自衞權」，這不僅是睜眼說瞎話，更是侮辱全世界的智慧。過去一年，以軍在加薩殺害4萬多巴勒斯坦人，大部分是平民百姓尤其是婦女和兒童，甚至連聯合國等人道救援組織也一再遭到轟炸，這是自衞嗎？以色列利用傳呼機對黎巴嫩民眾進行無差別恐怖襲擊，這也是自衞嗎？

日前，美國又向以色列提供80多億美元軍事援助，以色列政府隨即宣稱除非達成戰略目標，否則不會停火。以色列的戰略目標就是在加薩和黎巴嫩等地實施種族滅絕，而之所以如此兇殘冷血，正是因為美國不斷遞刀子，若不是有源源不絕的援助，這樣一個小小國家豈敢與天下為敵。

法國總統馬克龍認為應該停止向以色列提供武器，才有可能實現停火。這是淺顯易懂的道理，與其揚湯止沸，不如釜底抽薪。但以色列政府當然不愛聽，總理內塔尼亞胡反唇相譏，聲稱法國和其他提出對以色列實施武器禁運的西方國家都應該「感到羞恥」，其狂妄可見一斑。最好笑的是，馬克龍被內塔尼亞胡公然打臉，愛麗榭宮不僅不敢反駁，還不得不強調法國仍是以色列「堅定不移的朋友」。

所以說，西方政客就是虛偽，嘴上呼籲停火，實則助紂為虐。難怪以色列有恃無恐，有這些「堅定不移的朋友」撐腰，別說哈馬斯、真主黨和伊朗，連聯合國也不放在眼裏。南非政府宣稱將向聯合國國際法院提交以色列對巴勒斯坦實施「種族滅絕」的全部證據，無疑勇氣可嘉，可惜解決不了任何問題，以色列極右政府已經走火入魔，豈是國際法院所能約束。

說到底，在弱肉強食的叢林法則下，口頭抗議無濟於事，要阻止以色列的暴行，不能指望國際法院，更不能指望美西方主持公道，所有非西方國家必須團結一致，以實際行動支援被迫害和屠殺的民族。過去俄羅斯力撐敍利亞，現在支援伊朗，都是鋤強扶弱、對抗霸權的正當行為，作為大國的中國沒有理由袖手旁觀。