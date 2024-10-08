狹彎相逢 的士踩盡迫力 騎警迎撼不敵

柴灣歌連臣角道一條單線雙程路，前日發生一宗涉及警車的意外，一輛的士沿路駛經一個彎位時，與一輛警察電單車「狹路相逢」，的士司機見到眼前來車，「踩盡迫力」嘗試將車煞停，但因雙方距離太近，始終無法避免碰撞。涉事警察電單車被撞至「打倒褪」，車上警員身受輕傷，狼狽落車後坐在路肩休息，其後由救護車送院治理；而的士司機似乎亦大受驚嚇，車禍後「哎呀」連連，並即時向警員致歉。

網上流出一條車Cam影片，顯示在前日早上7時許，歌連臣角道一條單線雙程行車路上，一輛的士與一輛警察電單車沿相反方向行駛，兩車在一處彎位相遇時，雙方僅距離十數米。雖然的士司機試圖煞車，可惜仍然收掣不及與警車迎頭相撞。

的哥耍冧：唔好意思 由片段中可見，警察電單車被撞至退後及向左傾側，警員跨出車外後疑感不適，背靠防撞欄坐在路肩旁，然後從腰間取出對講機，向上峰通報情況，而的士司機亦即時「耍冧」，向警員表示「哎呀、哎呀、哎呀、哎呀、唔好意思阿Sir，唉！」之後落車了解情況。

執法部門表示，當日早上約7時半接報，一名56歲的士司機沿歌連臣角道往華人永遠墳場方向行駛，與一輛警察電單車相撞，涉事警員腰及腳部受傷，清醒送往東區醫院治理；的士司機則無恙。

警車交通意外頻生 涉及警車的交通意外頻生，警員的駕駛態度、日常訓練及警車的維修保養問題均為人詬病。上月25日凌晨時分，一輛警察戰術巴士在旺角荔枝角道停車執行職務，期間懷疑一名警員無留意路面情況，打開右邊司機車門，遭一輛駛至的九巴撞毀車門。8月26日早上8時，兩輛警察電單車前往屯門公路處理一宗4車相撞意外，惟兩車沿路肩駛往現場期間，疑因路面沙石導致跣胎失控，兩名警員同告倒地受傷，事後需要送醫。