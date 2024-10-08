網攻猖獗 仿冒詐騙按年飆8成

【本報訊】網絡攻擊頻生，創新科技及工業局向立法會提交文件，指本港網絡安全事故協調中心在過去一年共處理10,583宗保安事故，仿冒詐騙佔整體接近60%有6,141宗，屬事故類別最高，亦較去年同期激增83%。

過去一年錄逾萬網安事故 立法會資訊科技及廣播事務委員會將於下周一（14日）召開會議，討論有關維護及推廣資訊保安的工作。政府提交的文件指，HKCERT在過去一年共處理10,583宗保安事故，較去年上升約39%，當中的主要事故分別是仿冒詐騙有6,141宗和殭屍網絡有2,663宗，與上年同期相比，仿冒詐騙的宗數上升83%；惡意軟件包括勒索軟件有618宗及網頁塗改的宗數有9宗，均較去年有上升。惟殭屍網絡事故有2,663宗，較上年同期有3,671宗相比，則減少約27%。

此外，執法部門在去年共錄得34,112宗科技罪案，較2022年上升約50%，主要是由於盜用電腦，例如網上戶口盜用及網上騙案，當中的網上投資騙案宗數亦有所增加。就盜用電腦案件方面，升幅主要來自即時通訊軟件帳戶騎劫案件。執法部門在今年首7個月共錄得19,257宗科技罪案，較去年同期上升約6%，網上戶口盜用的升幅仍最為明顯。