公司疑充人頭呃培訓資助 創科署轉交執法部門跟進

【本報訊】在2018年推出的「新型工業化及科技培訓計劃」，資助本地企業員工或公眾接受高端科技培訓，每間企業每年最多可獲50萬元資助。有報道指創新科技署正跟進一宗涉及該計劃課程的懷疑提交假資料個案，並已轉交執法部門調查。據知事件涉及有公司藉聘請兼職「秘密調查員」為名，指派受聘者調查課程質素，但有受聘「調查員」懷疑自己被利用充當學員上課，目的是充撐課程人數。

涉聘「秘密調查員」當學員 事件涉及最少5間公司及一間培訓機構。當中，其中一間顧問服務公司（A公司），今年4月在網上登廣告聘請兼職「秘密調查員」，受聘者須假扮課程學員，上課觀察和評估導師的教學方法、溝通技巧等。有市民以時薪70元同月應徵獲聘，稱受聘後被指定以另一公司（B公司）項目經理身份參與由第三家公司（C公司）舉辦的課程。另一兼職調查員於去年已獲A公司聘請，被指定以第四家公司（D公司）項目助理身份上課，並已先後上班5次。

根據傳媒查冊所得，上述多間公司的董事身份、公司登記地址及導師名字等有連繫。創科署回應傳媒查詢時證實，職訓局同月下旬接獲自稱學員來電，指他被一所公司招聘參加有關課程，懷疑有關公司詐騙政府資助，職訓局分析個案及對方提供的資料後，認為有關公司的行為可能涉及提交虛假資料，已轉交執法部門跟進，並即時暫緩處理相關個案及停止發放任何撥款。

執法部門回覆指上月接獲一機構職員的電子報案，指有獲政府資助開辦課程的公司懷疑騙取相關資助，並涉嫌提交虛假資料，正向相關機構索取資料以確認案件詳情及進一步行動。