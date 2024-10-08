涉獨留B女在家 拘22歲蒲吧媽媽

昨日一名00後新手「嫩媽」懷疑「玩性大發」拋下母職，偕同友人落酒吧消遣，並將9個月大的女兒獨留家中。她在酒吧內高談如何「棄女不顧」時，有鄰桌酒客聞言大感不妥，擔心女嬰乏人照料，於是致電報案。警員根據報案人提供的資料，登上涉事母親位於旺角的住所查看，發現屋內嬰兒啼哭卻無人聞問，於是召來消防破門入屋，以確認女嬰情況。經調查後，該名母親涉嫌疏忽照顧被捕；女嬰交由其友人暫時照顧，及後被送往醫院接受檢查。

昨日凌晨3時54分，執法部門接獲報案，指一名9個月大女嬰疑被獨留於通菜街鴻輝大廈一單位內。警員到達報案人提供的地址，從門外聽到嬰兒哭聲，由於拍門未獲回應，於是由消防協助破門進入單位，並證實屋內只有女嬰一人。

聞「棄女不顧」 鄰桌報案求助 警員其後與涉事女嬰的姓季（22歲）母親取得聯絡，經初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕她。該名女嬰並無表面傷勢，暫時交予被捕女子的友人代為照顧，她事後由救護車載送至廣華醫院檢查。據了解，被捕人士報稱無業，並無案底。

消息指，報案人與被捕人士並不認識，他較早前在佐敦一間酒吧飲酒，當時涉事母親坐在鄰桌，並與友人聊得興高采烈。期間，報案人聽到有人聲稱將自己的不足歲女兒獨留在家，他在驚愕之餘，極為擔心女嬰安危，於是離開酒吧並報案。