Coldplay騷優先訂票售罄 即現黃牛

【本報訊】英國樂隊Coldplay宣布明年4月來港演唱，將在新落成的啟德體育園主場館開騷3場，票價由399元至6,599元，門票昨早開放優先訂票，結果所有場次及票價種類在半小時內火速被搶購一空。

原價1299 4張炒至1.2萬 在門票全部售罄後，網上的「黃牛黨」相當猖狂，在不同拍賣平台將大量門票以高價兜售，有人聲稱以1.2萬元放售4張原價1,299元的連位門票，又要求買家先交訂金。

Coldplay官網優先訂票昨日早上10時至晚上11時59分期間預訂，市民須事先登記才可以進入網站購票，門票在早上10時開始發售後，網站已大排長龍，等了近半小時成功進入訂票系統，但3場演唱會的門票不少都標示「暫時無票」。但是未能成功訂票的市民不必灰心，不同網站將在未來數日陸續開放搶飛，包括今日於Klook、明天於Live Nation及後日公開發售。

Coldplay今次將在港演出3場，分別是4月9日、11日、12日。啟德體育園預計今年年底完工，明年首季啟用，主場館可容納近5萬人。