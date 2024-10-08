6.5米高城寨樓房 進駐接機大堂

【本報訊】港產電影《九龍城寨之圍城》揚威海外，精緻美術場景製作大獲好評。電影中多場景昨起在機場接機大堂重現，包括角色「陳洛軍」所居住的兩層樓高的冰室、角色「龍捲風」經營的理髮店等。港府期望透過各齣港產片，開發以電影為主題的旅遊項目，吸引更多旅客。訪港旅客甫抵埗香港國際機場接機大堂A區，便會被高約6.5米的雙層舊建築以及巨大「九龍城寨」霓虹燈牌吸引，展區吸引眾多人圍觀拍照「打卡」。

按實景比例搭建 根據旅發局介紹，展區搭建兩層寨城樓房區及標誌性場景，地下及二層均按實景比例打造，從中參觀者能細味及重塑電影《九龍城寨之圍城》中多幕場面。此外，屋頂上的「九龍城寨」霓虹燈牌，更增添電影光彩。港府指香港電影多年來享譽國際，會善用這部電影的叫座力，加強現時九龍寨城公園導賞團中的歷史介紹，亦會培訓旅遊從業員，增強對九龍寨城歷史和景點的認識。

位於機場的展覽將至下月20日，其後展覽將在12月移師至位於九龍城區啟德AIRSIDE商場舉行，並加入沉浸式室內體驗，令旅客能可以一步步走進寨城，穿過標誌性走廊、走入茶檔等，重溫電影每一幕，在城市中心探索電影旅遊魅力。