旅業調查 控煙收緊削訪港意欲 盼暫緩全禁加味煙

【本報訊】港府數月前建議禁止薄荷味及水果味等加味香煙、加熱煙、電子煙等另類吸煙產品等措施。有旅遊業團體調查發現，75%訪港內地旅行社相信收緊控煙後，會削弱客人來港的意欲，倡暫緩禁加味香煙，並建議參考日本設獨立吸煙間。

香港旅遊促進會在今年8月以問卷調查，詢問到62間有舉辦港澳遊的廣州、深圳旅行社，發現近60%認為香港並不或非常不煙民友善。就着最新禁煙建議，尤其全禁加味香煙，同樣超過60%認為一定或嚴重影響內地吸煙旅客的訪港意欲；另有約60%認為削弱香港的自由及開放形象；有75%旅行社認為一旦實施進一步禁煙，生意將減少或大幅減少。

沒有吸煙習慣的旅遊促進會總幹事崔定邦表示，擔心進一步禁煙會削旅客來港意欲，亦可能減少逗留日數，「食支煙仔啫，唔使咁誇啊？」他提及即使被指「甚麼都理」的新加坡至今未禁止過加味香煙，認為現時本港吸煙率已降至約9.1%，已屬全球數一數二低水平，而香港作為旅遊城市，應考慮兼顧旅遊經濟及公共衞生。

倡倣效日本 設獨立吸煙間 他建議倣效日本等地，在大部分街道均禁煙同時，在當地酒店、餐廳、公眾地方設立獨立吸煙間，顧及煙民權利之餘，毋須躲入後巷吸煙，又能減少非吸煙者吸入二手煙的機會，相信空矌的天橋底等會較為合適。