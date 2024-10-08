林鄭前特首辦明年約滿 當局：可重置政府物業

【本報訊】前任特首林鄭月娥在2022年卸任後，政府在金鐘太古廣場租用辦公室，作為其前任特首辦公室，但一年租金高達567萬元，惹起爭議。該辦公室租約明年中屆滿，其前特首辦昨回覆傳媒查詢時引述政府在林鄭離任前曾向她致函提及，政府可把該前特首辦搬遷或重置到其他適合前特首工作的建築物，包括政府物業。

該前特首辦日前已回覆傳媒指出，鑑於林鄭的辦公室位處租賃物業，而租約將於明年中屆滿，她的辦公室已於今年6月初，即租約期滿前一年主動以書面通知行政署早作籌謀，以避免影響前任辦的運作。

上年度開支達917萬 行政署日前亦回覆傳媒指該辦公室的租約至明年5月中，政府正按既定政策和程序處理，有關安排會適時公布。林鄭前特首辦亦指後續工作由政府有關部門進行，故不宜評論；而林鄭已向政府表示，會全面配合有關工作。

林鄭在金鐘太古廣場租用的前特首辦公室，在2023至24年度經常開支的修訂預算約917萬元，較前一年度約695萬元增近三分之一。有個別的議員質疑辦公室租金過高，前特首辦指政府一直按立法會財務委員會批准，為所有前任特首提供辦公室和行政支援，以協助他們在離任後，為港進行推廣和禮節性工作。