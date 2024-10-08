網上煽惑殺林鄭 退休漢囚16個月

【本報訊】一名退休人士在網上發貼文，表示要認真考慮如何殺死前特首林鄭月娥，因而被控一項煽惑他人蓄意嚴重傷人罪。他不認罪受審，並辯稱發貼文是為了開玩笑，結果被裁定罪成，昨在區院被判入獄16個月。法官陳廣池斥責被告大放厥詞，發貼文激化矛盾，產生煽動效果，令人想認真「諗一諗」。

61歲被告潘德恕，報稱是退休人士。他被控煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，指他於或約於2020年2月4日，在香港非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致林鄭月娥身體受嚴重傷害。

官：低估社會氣氛 激化矛盾 控方開案陳詞指，2020年2月4日，被告利用Facebook帳戶發布內容為「真係認真諗吓，點樣殺死林鄭」的貼文。該貼文引來43個回覆。被告在貼文留言說「幫手籌一支曲尺一支來福各50飛子彈，唔該」、「收買波叔，約出嚟見吓面」等。被告不爭議他發布涉案貼文及留言，本案的爭議焦點是被告的犯罪意圖。被告解釋他發布貼文只是為了開玩笑，不認為他的朋友會付諸行動。

惟法官認為，政治現實的真道理是世界上沒有絕對的言論自由，被告是低估在當時環境氛圍他貼文所會產生的效應，被告不能實行並不等於不是煽惑他人行事，故裁定被告罪成。案件編號：DCCC 1017/2022