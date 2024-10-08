「走塑」半年適應期 兩周後屆滿

【本報訊】首階段「走塑」已實施5個半月，兩周後（10月21日）便達6個月，適應期屆時亦會完結，即所有餐廳食肆禁止提供即棄餐具；零售店舖等亦不能售賣螢光棒、膠柄棉花棒及即棄餐具等產品。環境保護署提醒商戶為適應期滿作出準備。

30%食肆不再供外賣餐具 環保署指過去5個多月引起「減廢潮流」，引述餐飲業反映外賣食客很多已逐漸習慣自備可重用餐具。其中連鎖食肆約80%顧客已走外賣餐具，食肆間約有30%甚至不再提供任何外賣餐具。零售及服務業方面，物業管理公司指大部分市民已習慣使用雨傘除水器，取代塑膠雨傘袋；節慶時使用膠柄氣球棒、螢光棒、派對帽等即棄塑膠產品的市民亦都顯著減少，商戶則轉售賣代替產品。

酒店業亦反映即棄塑膠用品的使用量大幅減少，不少旅客對於「走塑」的新措施亦表示支持。署方形容法例促進市民和業界改變習慣，形成全新的「走塑、走即棄、綠色回收」文化。

環保署提醒所有相關商戶為適應期滿作出準備，如需要非塑膠替代品的資訊，可到訪該署的「綠色餐具平台」。署方早前提到零售和酒店業超過95%符合新法例要求。