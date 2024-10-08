涉不良營銷 舒適堡須賠2客共14.7萬

【本報訊】上月宣布「暫時結業」的舒適堡，於去年12月及今年3月，先後遭兩名顧客入稟小額錢債審裁處，指舒適堡以不良手法營銷，而且療程貨不對辦。案件昨一併在小額錢債審裁處開審。由於舒適堡一方沒代表出席，審裁官遂直接判處舒適堡敗訴，下令舒適堡合共須賠償約14.7萬元，另須支付訟費。

包括療程貨不對辦

兩名申索人分別是洪旭輝及練韋銘。其中的洪旭輝在2023年12月作入稟，被告為舒適堡（尖沙咀）美容健美有限公司。據該申索書指，洪在2022年10月24日，向被告購買兩個「被動式矯治脊柱療程」，分別花費50,820元及51,480元，另支付6,000元信用卡分期費用及1,000元附加課堂訂金。惟舒適堡沒有遵照當時雙方以口頭方式達成的協議，療程貨不對辦，故要求舒適堡退回全部款項。