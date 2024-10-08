舒適堡770人冇糧出 料勞審處月底聆訊

公司負責人倘缺席 員工或判勝訴可申清盤 上月宣布「暫時結業」的舒適堡，因拖欠員工薪金被追討，勞工及福利局日前表示，勞工處至今共接獲約770名「舒適堡」員工求助，已協助他們向勞資審裁處提出申索。議員鄧家彪昨在電台節目中透露，勞資審裁處最快本月底就舒適堡欠薪問題展開聆訊，屆時若公司負責人缺席，法庭可能會向員工批出「缺席聆訊勝訴」，按程序員工可以在14日後透過勞工處入稟申請舒適堡清盤。

舒適堡自從宣布暫時結業後，在一個月內有兩個投資者先後接手，醫療美容集團「perFACE」早前宣布有意接管部分舒適堡美容纖體業務，並計劃讓其客戶於旗下11間醫美中心使用服務；而舒適堡健身業務將會由集團始創人及行政總裁成立新公司接管。

新公司重聘高年資美容部職員 鄧家彪指新公司是上市集團，相較先前的「HEALTHY」穩當，目前有約200名員工與新公司簽約。據他了解，「perFACE」已向員工表明，不會因為他們向舊僱主申索而拒絕重聘；而目前大部分獲重聘的員工，都是年資較長的美容部職員。

鄧指服務業前景未明朗，不少員工都希望盡快「有工開」，加上新合約的福利，包括假期等都不錯，因此即使薪金較舊合約低，員工大多都願意接受。但他關注不少受影響員工學歷不高，難以完全掌握一份3頁的英文合約內容，期望新僱主為他們安排一份中文版的合約。在教練方面，他指24小時開放的健身室愈來愈受歡迎，亦未必需要有教練陪同健身，因此「舒適堡」原有的健身教練的確較難找新工作。

對於追討欠薪方面，他透露，勞資審裁處最快本月底就舒適堡欠薪問題展開聆訊，屆時如果公司負責人缺席，法庭可能會向員工批出「缺席聆訊勝訴」，按程序員工可以在14日後透過勞工處入稟申請舒適堡清盤。

另一議員江玉歡在同一個電台節目中表示，舒適堡舊客戶在簽署新公司同意書時要留意條款，例如付款方式、合約期限、服務種類，以及有無機會喪失日後向舒適堡追討的權利，亦要衡量新公司的背景。

籲舊客戶簽新合約須留意條款 她提及若新公司提供的同意書與先前的「HEALTHY」類似，相信不會影響客戶向舒適堡追討，但消費者仍要留意在使用健身美容儀器時的風險，如發生意外，未必有充分保障。她促請盡快立法規管預繳式消費，避免同類事件再發生。