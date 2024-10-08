醫健：成視在人：近視愈深併發嚴重眼疾大增

本港的近視發生率是全球最高地區之一，奧比斯與香港眼科學會上周共同發表深近視風險調查，訪問了1,432名有近視的港人，發現當中三成人有深近視，深近視的人當中高達75%已出現嚴重眼疾如白內障、青光眼及視網膜退化等併發症的先兆或徵狀，且度數愈深，比例愈高。另外，年紀愈小有近視，近視度數愈容易加深。

香港眼科學會會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微表示，根據國際研究，近視度數超過500度的人，患有青光眼的風險比無近視者多3倍，白內障風險多6倍，視網膜脫落風險多約20倍，以及黃斑病變風險多約40倍。是次調查揭示本港深近視比例高，尤其愈來愈多人年幼就使用電子產品，預期本港日後因深近視而患上白內障、青光眼、黃斑病變及視網膜退化的人口會上升。

曬太陽可減學童患近視 李醫生表示，不良用眼習慣會增加上述提到的眼疾風險，除了深近視患者，一般人也要控制使用電子產品時間，讓雙眼有足夠休息。光線不足的環境下觀看電子屏幕，有機會誘發急性青光眼，令眼壓於短時間內飆升；而足夠的睡眠則可預防近視惡化。

過去亦有研究指出，曬太陽可減低學童患近視的機會，家長應多讓小朋友參與戶外活動，同時又可減少他們接觸電子產品的機會。最重要是，每年驗眼一次，及早發現問題及早治療。

奧比斯