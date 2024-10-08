道士謀殺案 化驗師指房間血漬或非單次造成

【本報訊】自稱道士的男子5年前涉嫌以驅魔為由，用假陽具插21歲輕度智障女子的陰道，又把女子的頭撼向牆。女子最終倒斃在西貢龍尾村住所。道士被控謀殺及非禮，死者母親亦被指有份買假陽具，涉嫌協助或教唆道士非禮死者而被起訴。兩人不認罪，案件昨在高院續審。隨着政府化驗師作供完畢，控方已傳召全部證人，料今日將展開辯方案情。

今展辯方案情 兩名被告分別是男子張子材，他現年54歲，控罪書上報稱為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年57歲。張子材被控於2019年9月2日謀殺女子吳恩宇。他另被控於2019年8月1日至2019年9月2日期間的某日，在西貢龍尾村路龍尾村131號非禮吳恩宇。吳馬如賡則被控於2019年8月某日協助和教唆張子材非禮吳恩宇。死者終年21歲。承認事實提到，死者患輕度智障、聽力及言語障礙。

政府化驗師陸端誼昨作供指，2019年9月4日，她到案發村屋檢驗血漬，期間在死者房間發現多處有血漬，包括牆壁、書桌旁的窗戶，以及死者所躺臥的床，而血是以拋物線方式，從上到下濺到牆上。另外，陸端誼提到，死者房間房門貼有葫蘆形狀的黃色符紙，紙上有一個銅錢。在辯方盤問下，陸稱，血漬可能是在不同時間造成。案件編號：HCCC 159/2021