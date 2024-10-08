涉灼傷狗隻背部 35歲菲傭被捕

【本報訊】14歲雄性迷你都柏文「阿皮」，前日被姓賴（50歲）男狗主發現其背部灼傷，懷疑曾遭人不恰當對待。警員經調查後，昨日在柴灣區拘捕一名35歲菲律賓籍女子，涉嫌「殘酷對待動物」，她已被扣留調查。據悉，被捕女子為一名菲傭，懷疑向僱主賴先生申請假期被拒，深感不忿而向「阿皮」狠下毒手。

傷口面積持續擴大 據悉，賴先生早前發現「阿皮」腹瀉，由於獸醫診所需要排期至前日才能看診，他只能密切觀察愛犬情況。至上周六（5日），賴先生察覺「阿皮」背部滲出血水，又不肯進食及飲水，翌日情況變得更加嚴重，連忙將牠帶往獸醫診所檢查，經獸醫診治後，懷疑「阿皮」曾被人以滾水或腐蝕性液體淋潑。賴先生大感震驚，即時報案處理，始揭發該宗虐狗案。

賴先生在昨日再探望「阿皮」，他引述獸醫稱，「阿皮」目前情況非常危險，其傷口面積比前一晚大，達到10厘米乘10厘米，而且被死皮包圍，預料會繼續擴大。牠現時仍須皮下注射嗎啡、血壓藥、抗生素等藥物，需要留醫多久屬未知之數。賴先生稱，愛犬治療費用高昂，為他帶來沉重負擔，希望各界能夠慷慨解囊，伸出援手拯救「阿皮」。