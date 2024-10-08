童樂居逾150項虐兒罪成 2人社服10判監禁

犯49罪被告囚64月 官斥視幼童為玩物 本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴。當中12名被告於認罪及受審後，被裁定涉及共逾150項虐兒罪罪成。區院法官王詩麗昨日判處當中10人入獄6個月至64個月，其餘兩人被判接受社服令。法官批評眾被告破壞誠信，行為可恥令人氣憤，其中一人牽涉多達49罪，法官斥責她視幼童為玩物，心腸歹毒令人髮指。

12名被告分別是趙詠茜、卓凱欣、黃潔瑩、莊嘉宜、李晓儀、楊淑儀、伍家穎、周靈芝、鄧月媛、梁曉彤、梁善儀及陳信興（25歲至59歲），均為童樂居前職員。其中趙詠茜承認49項虐兒罪，為涉罪最多的被告。本案牽涉至少22名3歲以下幼童。被告的虐兒行為，包括將不明物體或樹葉塞入幼童嘴巴，部分被告則涉及目睹惡行卻不作為。

不明物塞嘴扯頭髮扭耳 法官形容事件令人氣憤、痛心，批評眾被告破壞誠信，重複犯案，麻木不仁，明知故犯行為可恥。法官指幼童年紀非常小，不懂投訴或反抗，事件或為他們帶來困擾不安，甚至可能令他們有樣學樣。法官斥責趙詠茜拍打幼童的頭、扯頭髮及扭耳等，毫無同理心，視幼童為玩物，心腸歹毒行為邪惡，令人髮指，就全部49罪判她入獄64個月；卓凱欣把幼童摔在地，用鞋擲向幼童，向後扯頭髮，行為實在離譜，就21項虐兒罪判她入獄34個月；黃潔瑩涉10項虐兒及兩項襲擊罪，判處入獄27個月。

法官續指，被告莊嘉宜出力施襲，手勢純熟，令人不寒而慄，就19項虐兒罪，判她入獄38個月；被告李晓儀用手指彈眼睛，把幼童的腿擘成一字馬，行為暴戾，就14項虐兒罪，判她入獄34個月，而且她是在盜竊罪緩刑令期間犯案，下令執行兩星期監禁緩刑令，刑期跟虐兒案分期執行；被告楊淑儀就9項虐兒罪被判入獄24個月；被告伍家穎就19項虐兒罪被判入獄36個月；被告周靈芝就9項虐兒罪被判入獄22個月。

另外，被告鄧月媛目擊施襲沒有叫停，就3項虐兒罪判囚6個月；梁曉彤出手掌摑，就兩項虐兒罪判囚7個月；梁善儀及陳信興均眼見幼童被打卻沒有阻止，考慮到兩人只涉一罪，罪責相對較輕，同判接受180小時社服令。案件編號：DCCC 846-853/2022、DCCC 146-150、152、153、156/2023