地盤冒煙起火 消防搜救工友

【本報訊】昨日凌晨近5時半，荃灣馬角街一地盤發生火警，冒出熊熊火光，有附近街坊目睹後報案求助。消防接報到場，派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，並出動搜救隊搜索地盤內職員，很快將火撲熄。意外中無人受傷，亦毋須疏散，現場起火原因有待進一步調查。