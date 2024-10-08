嶺大本學年收生增至7700人 擬增建宿舍

【本報訊】當局去年將八大招收非本地生限制放寬至40%，嶺南大學校長秦泗釗指本學年收生人數大增至約7,700人，按年增加了近1,500人，其中約4,000人為本科生，其餘為研究生及博士生。他更預料下學年收生人數會增至8,000人，指學生人數不能無止境增長，雖然隨去年位於西九M+的教學設施啟用，緩解了教學設施的需求，但宿舍仍然不足，有意向政府提出要求增建宿舍。

秦泗釗又表示，仍然希望於北部都會區的洪水橋專上院校用地建立「第二校園」，將向當局繼續爭取，而位於深圳的研究院成立工作已接近完成，部分科研人員將移師內地。

嶺大自2021年起不再為學生會代收會費，亦多次質疑學生會的認受性，他強調嶺大學生會是獨立註冊組織，從來不屬於嶺大的一部分，校方對其亦無約束力，只有社會才對學生會有約束力，由負責註冊的社會組織規管。他續指，學生是大學發展的一部分，上任後每學期均會與學生組織會面，亦有參與大學迎新活動「校園生活嘉年華」。

校方不允用迎新營字眼 對於本港大學迎新營去年掀起一連串風波，嶺大今年不准新生使用「迎新營」等字眼，又要求主辦方向大學提交計劃書等，他認為學生往往在參與活動時十分亢奮，而大學應以教育而非懲罰為主，修訂後的新生活動規則主要是希望讓學生學會甚麼是合適或不合適。