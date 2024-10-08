調查：青年冀先置業後結婚 倡推供款計劃

【本報訊】本港樓價高、難以負擔。有工會昨公布青年未來置業儲蓄計劃倡議書，調查結果指除了31至35歲組別受訪者認為結婚比置業重要外，大部分年輕人的人生順序是「先置業，再結婚，最後養育子女」。工會解釋是因為31至35歲青年到了適婚年齡但無法置業，所以先結婚才作打算。他們建議政府推出青年置業計劃，在3大發展區推出1,800個專項單位作3年先導計劃，讓育有小孩的家庭優先揀樓。

有工會在9月透過不同方式訪問303名青年，當中僅54人為業主，只佔17.8%。而受訪者中，大部分人的人生順序都是「置業、結婚、養育子女」，但有53%的31至35歲組別受訪者認為結婚比置業重要。他們指近80%受訪者同意或非常同意「置業令我更有安全感」；有70%受訪者同意或非常同意「置業令我更積極工作」；有75%受訪者同意或非常同意「置業令我更關心物業所在地區的發展」；以及近70%受訪者同意或非常同意「置業令我更有上進心」。

可讓有孩家庭優先揀樓 針對調查的結果，議員陳穎欣指31至35歲是本地青年結婚及生育年齡，可能是因為樓價高，所以青年選擇結婚後再作打算。該黨青年代表胡景霖舉例，有家長為未畢業的子女申請居屋，有中籤青年未有能力支付首期及供款、亦沒有即時組織家庭的需要；相反有經濟基礎但未能負擔私樓的人士未能中籤、推遲結婚生仔計劃。他指出居屋單位供應量有限、抽籤運氣成分居多，容易造成資源錯配。

調查結果又發現非業主青年最看重可負擔的供款計劃、充足的單位供應及不需要抽籤。該工會建議為21至40歲青年推出青年未來置業儲蓄計劃，在3大發展區推出1,800個專項單位作3年先導計劃，並讓育有小孩的家庭優先選樓。議員鄧家彪指計劃建議開始供款有一個較長年期，例如8年；而興建在3大發展區是為了讓青年認知基建與他們自身有關。

議員郭偉强則建議計劃供款用於支付首期，政府保證選樓權，讓青年及早規劃人生。他們建議供款為月收入的20%，購買政府指定債券或基金，到其時轉為首期。他們又建議使用「嚴入寬出」原則，申請時作入息及資產限額審查、期間不可持有本地物業；參加後只進行資產審查，避免青年為符合資格拒絕升職加薪。他們同時建議有助生小孩的家庭申請可獲加分，又建議限制補地價避免申請者炒樓。