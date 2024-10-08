居所老殘難言幸福 議員倡助翻新公屋

住戶飽受「石灰撈飯」 換新𨋢進度慢 政府就公營房屋推出8個幸福概念，改善居民幸福感，立法會房屋事務委員會昨日開會討論相關進展。有議員表示，居民幸福感包括多個元素，例如要改善單位面積，又以橫頭磡邨居民經常「石灰撈飯」為例，質疑當局沒有做多步改善服務。對於智慧門禁系統，當局指正在試驗中，但前提是居民願意自願參與。

議員楊永杰在會上以橫頭磡邨居民「石灰撈飯」為例，指居民沒有所求，其實只要「唔漏水」，而居民已上報天花有問題，直言當局可以盡快處理，處理後居民就會覺得有滿足感。現時有約1,400部公屋升降機「夠期」更換，他批評更換進度慢，稱假設當局由每年換80部提速至每年換100部，亦要花14年才能全數更換，但屆時將有另一批升降機到期換，直指按現時速度「換極都換唔完。」

楊續指，曾有長者報告水龍頭損壞要求維修，但當局反指住戶曾自行改動而拒絕。他直言，若當局能夠協助他們進行更換，就會對居民提供極大幫助，讓他們感受到更多的關懷和支持，有助提升滿足感。

會上亦有議員指要從單位面積着手，否則居民就談不上幸福。議員盧偉國認為，現時公營房屋的單位面積距離理想甚遠，本港與周邊地區比較，港人居住面積細，同時老舊屋邨亦有天花剝落，「煮飯會有胡椒粉由天花跌落」，坦言如果當局重建舊邨，才能令市民有幸福感。

當局指新公屋面積封底 當局回應指，在2026/27年度起，資助房屋單位面積會封底，不會少於26平方米，綠置居細單位已全數售出、居屋則於今期公開發售最後約30伙。至於公屋方面，除一人至二人單位外，其他單位以室內面積計算會有21平方米、實用面積則與26平方米相若。未來如果土地充足，單位面積必然會改善，但眼前由於要大量興建，因此數量好重要。

議員簡慧敏則關注，當局以甚麼因素定出參與先導計劃的屋邨。當局回應指出，會考慮客觀因素，包括達40年以上樓齡、但未會短期內重建的屋邨，亦曾經揀選毗鄰有「領展」及「基滙資本」旗下等商場的屋邨，在屋邨美化後，商場亦投入資本一併進行美化，達致協同效應。

冀設智慧門禁監察長者 議員梁文廣指，希望能引入智慧門禁系統，期望系統可融入屋邨管理，幫助監察獨居長者。他舉例指，如發現長者多日無外出，或可派員上門了解及關心，長遠亦可研究可否引入遙距醫療等元素。當局指正在試驗中，同意日後可發揮更多功能，但前提是居民願意自願參與。

當局啟動「共築•幸福」計劃，希望提升公營房屋居民幸福感，團隊以流動車拜訪17區、共26條屋邨，聆聽了逾3,000名居民意見，最終提出8個幸福概念。當局亦逐步將幸福設計指引的概念引入正在興建的項目中，例如屯門顯發邨和業旺邨第二期等。