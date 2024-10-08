獨家報道 城鄉共融承諾不再 北都生態面臨巨災

鬆綁經營 棕地擴散 放寬換地 囤積成患 侵保育區 濕地難挽 政府提出北部都會區發展計劃至今3年，規劃危機滿途，生態面臨巨災。本土研究社綜合北部都會區的考察及發展，發現原先的「城鄉共融」及「保留鄉郊作為城市獨特景觀」原則，短短數年內已改弦易轍，愈來愈模糊及抽象化。放寬給囤地發展商在未來發展區中原址換地的機會，大大助長區內囤地及破壞現有自然生態的行徑；輕視區內僅存的魚塘濕地，亦無制訂對策盡量予以保存，其中新田科技城主動突破濕地保育區，即將剷平90公頃的魚塘濕地作創科用地。

政府於2021年10月提出北部都會區發展計劃至今已3年，本研社成員陳劍青指出，當局早於研究新界北發展可行性時，已提出城鄉自然共融發展原則，指要盡量保留農地、濕地等自然資源，當作當地獨特的發展景觀，「城鄉共融」的概念相當清晰，亦十分理想，過去亦有例如元朗南等新發展區成功保存到農地及生態。

剷平90公頃魚塘作創科 不過，北部都會區的發展時有變質的情況，城鄉共融的概念近年卻愈來愈模糊及抽象化。他以新田科技城的發展為例子，在北部都會區計劃推出前，原本計劃在市中心建設一個農業公園，並保留6至7公頃的可耕種農地，成為未來新市鎮的一部分。然而在北部都會區的計劃下，達90公頃的魚塘將填平。

斥欠保存土地用途對策 他批評當局在土地規劃上輕視區內僅存的魚塘濕地、活躍農地等自然資源，他指出原有曾提出過要制訂大綱利用現在農地及自然資源作城市景觀，到現時卻無制訂盡量予以保存的土地用途對策，直言：「好似行番回頭路咁！」他認為一開始的發展計劃其實寫得不錯，特別是最早年進行的研究，會參考到過往新界發展的經驗，並說：「會盡量唔好影響到太多原有資源，令居民更易去接觸。」惟在北部都會區的規劃上卻「好似打回原形」。

隨着北部都會區概念出台，新界偏遠鄉郊的棕地化處處可見，他認為在審批上，再放寬地權人及棕地作業在新界鄉郊農地上經營，或更進一步放寬給囤地發展商在未來發展區中原址換地，將會助長區內囤地，私人發展商亦有更大誘因率先入場，擔心會因而對城鄉造成更大破壞，未來數十年間北部都會區內的棕地擴散情況很大機會會加劇，區內生活的人則要與棕地為伍。

籲發展鄉郊遊推廣特色 曾多次到北部都會區進行實地考察，陳認為不少在現時「空間規劃」中被忽略的真實空間都相當宜遊，惟現時無論農地、濕地等資源，「見到要保留嘅地方，都無保留到」，他對此感到無比可惜。陳指出現今本港經常被質疑欠缺獨特性，但那些本土獨特鄉郊風景卻沒有被包含在十八區日夜繽紛當中，但鄉郊風景可能才是香港最具特色，又不用額外花公帑的宜遊好地方。政治組