意見紛紜助上樓 居屋改制要公允

香港樓價貴絕全球。有顧問機構的調查顯示，香港曾連續14年成為全球樓價最難負擔的城市。有分析數據顯示，2001年至2021年期間，港青的每月收入平均上升兩、三成，而樓價則飆升近4倍，收入遠遠追不上樓價升幅。事實上，樓價近年即使由高位下挫，對不少市民來說依然是高不可攀，甚至是「天文數字」。

港青向上流動難，尤其是月薪1.5萬至3.4萬元的夾心青年，買不起私樓，資產入息又超標，不合資格申請公屋或青年宿舍。今年《施政報告》即將在本月中出爐，預計房屋政策依然會成為「重頭戲」。本報綜合多方消息來源，今次《施政報告》或會推出居屋改制新措施，在僧多粥少的情況下，協助多次抽籤卻無法中籤的申請人更易上樓。至於新措施為何，目前有3種說法，包括為多次未能中籤的申請人提供額外申請編號，即多一次抽籤機會；另有意見認為，可在「家有長者」、「家有初生」及「一人申請者」之外，再加入「多次抽籤人士配額」；亦有建議希望在揀樓時，除將重建戶及「家有長者」人士可優先揀樓，亦可將多次抽籤者的揀樓次序調前。眾聲喧嘩，孰優孰劣？哪個說法較恰當？消息人士透露，目前政府仍未有定案。

根據今年6月房屋局的公營房屋預測建屋量，未來5年期的資助出售房屋單位約有5.05萬個，對比港人的房屋需求明顯不足，過去數年居屋均有超額認購現象，以「居屋2022」為例，共收到25.2萬份申請表，超額認購逾27倍，可見居屋確實為基層市民熱烈追捧。從每次的超額認購，亦可見居屋就是不少公屋戶或「小資族」的上樓之選。

關乎社會資源的分配，像分配居屋，政府亦應有通盤計劃。為政之道在順應民心，不過也要基於合情合理，畢竟不能「靠估冇辛苦」或者有不公平的機制。本報記者亦訪問了數名抽居屋多年的市民，有抽了4至5次甚至更多次而落空的，坦言心灰意冷，甚至覺得「丟錢落海」。這種心情可以理解。然而，公屋聯會總幹事招國偉坦言不太認同居屋改制，擔心若增加配額或會令現行機制太過複雜，也會「好似特惠咗」多次抽籤的申請者；他又認為此類措施屬行政措施，建議交由房委會討論改制，現時首要目標應是增加供應，才可令更多人抽選居屋。招又稱，以往居屋揀樓亦試過讓因配額不足而無法揀樓的中籤者，在下期居屋先揀樓，他建議嘗試採用此方法會較合適。

有調查指大多數青年希望住私人樓，其次是居屋，相信「為公屋而躺平並非主流社會現象」，青年是受高樓價影響而「被動性躺平」，期望港府容許增加青年申請居屋的配額，並提供首置免息貸款。青年希望住私樓，其次是居屋，其志可嘉。然而，如果只知向政府伸手，希望增加配額或提供首置免息貸款，那麼，對於更多買不起樓的中產階層，他們年年交稅，而政府「派糖」時卻福利最少，而且要交昂貴租金，試問政府若助青年首置免息貸款，對這班中產階層是否又能一視同仁？要言之，改制務必公允，「不患寡而患不均」，否則愈改愈增添社會矛盾和怨言。