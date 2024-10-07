笑看天下：喪盡天良 天會收他嗎

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯證實，轄下卡桑旅的軍事指揮官阿塔拉與其3名家人在以色列針對黎巴嫩北部的黎波里的空襲中喪生。另一邊廂，伊朗外長阿拉格齊到黎巴嫩首都貝魯特，與該國總理米卡提會晤。阿拉格齊重申伊朗支持黎巴嫩，如真主黨及黎巴嫩人民同意停火協議，連同加薩地帶停火，伊朗會支持。他警告以色列不要報復伊朗，否則伊朗的回應會比本月1日的導彈攻勢強烈。

事實上，以色列總理內塔尼亞胡殺得性起，怎會不報復伊朗及繼續追殺真主黨領袖吖！有美國官員表示，內氏根本沒有和談意願，佢主要關心自己嘅政治前途，可能認為加薩停火不符合他的利益。亦有論者指出，以色列空軍「鐵錘」中隊，憑藉其強大的動力系統，F15I每次出動，可單機掛7枚GBU31兩千磅JDAM制導炸彈，殺傷力和破壞力犀利！其機群在單次行動中，就擊殺了492人，當中包括真主黨頭號人物納斯魯拉。據悉，納氏屍體被找回時並無表面傷痕，可見炸彈爆炸力外延之威猛！

內塔尼亞胡到處焫火頭，如今連伊朗及黎巴嫩亦惹上了，而以哈戰事迄今已一年，無國界醫生近日指出，加薩戰事至今已奪去逾41,500條生命，造成超過96,000人受傷。無國界醫生秘書長批評，過去一年，以色列及其盟友不將加薩平民視之為人；以軍在戰事中攻擊避難所、轟炸人道區域、大規模殺害兒童，其盟友卻繼續縱容戰事，向其提供軍事支援。所指的盟友，唔使問阿貴，都知係指美國。以哈開戰至今，190萬加薩平民流離失所，佔當地人口九成。無國界醫生形容以方行為是「把城裏所有的生命和僅有的希望都緊緊勒死」！為了自己的權力，內塔尼亞胡可謂喪盡天良，而天會收他嗎？