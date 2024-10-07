冰鑑春秋：曹興誠害死人不償命

山陀兒颱風照慣例掀起台灣「颱風政治學」的爭議，但富商曹興誠卻從全民防衞韌性的角度分析，認為應取消颱風假，不應由政府統一來規定。

曹興誠撰文指出，颱風、地震、洪水、乾旱，都是天災；中共武力來犯，或者第五縱隊在台灣發動暴亂，都是人禍。遇見這種天災人禍，應全民動員來應變？還是大家都放假，在家躺平呢？從防衞韌性的角度來看，颱風天大家放假毫無道理。

他認為應取消颱風假，至於個人要不要上班，應由個人視情況，改以事假來處理。有人可能以人身安全為理由要求颱風天放假；依照這個理由，那中共來襲的時候，比颱風來襲更危險，是否大家更應該放假？是否規定遇見中共來襲，所有人包括軍、警、消防人員統統在家躺平？

天災人禍要全民動員來應變？曹興誠顯然對防災救災毫無概念，沒有受過專業訓練的一般民眾，在天災人禍發生時，非但無法提供必要協助，反倒可能打亂救災流程，拖延搶救時間，待在家中確保自身安全，避免造成交通堵塞，才是正確的做法。至於要求用個人事假取代政府發布颱風假，更是標準的慣老闆心態，想的完全是公司與老闆的利益，卻沒想過這會損及員工的考績與薪資。最好笑的是所謂中共來襲難道軍警消都要在家躺平？拜託，別說戰爭，天災時軍警消統統都沒閒着好嗎，他們不是冒險救災疏運，就是待命準備行動，在家躺平鬼扯的正是你曹興誠大老闆啊！

曹興誠與黑熊學院總愛散布錯誤觀念，那就是戰爭發生時民眾應積極參與。事實是，一旦戰爭爆發，民眾若無法抵達指定避難點，最該做的就是在家中待援，上街只會造成更大的麻煩與傷亡！這群軍盲整天誇誇其談，真是害死人不償命！