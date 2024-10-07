坦言集：中俄出手

大戰已經開始。以色列被伊朗空襲重挫，地面進侵黎巴嫩折兵失利，但依內塔尼亞胡政權的宗教與政治執拗，必會繼續攻擊，四面樹敵，四面出擊，企圖把美國拖入大戰中，用美國的龐大軍力助其勝利。不過，中東之戰不會演變成美國率西方打擊伊朗，而是以色列牽着美國（或可加上英國）與伊朗及其反以地方武裝的決戰。

伊朗是十分克制以避免大戰，但以色列不斷暗殺真主黨領袖，襲擊黎巴嫩、伊朗的反擊猛烈，故揚言對以色列單方面的克制已完結，連溫和派的總統也痛下決心，準備決鬥，這就不惜冒着與美國開戰的風險。伊朗在最近一次的反擊空襲，主要是表現出其強大反擊的導彈實力，希望以色列知難而退，此所以攻擊集中軍事設施，不傷及平民和基礎設施，與以色列的狂轟濫炸，以平民和基礎建設為摧毀目標，大不相同，可見伊朗還是留有餘地。

可惜以色列並不領情，還是猛烈攻擊黎巴嫩，且不限於南部，集中首都貝魯特，並波及北部城市，顯然是借攻擊真主黨全面破壞黎巴嫩，一如消滅哈馬斯而要毀滅加薩，背後的動機不僅是種族清洗，更要把周邊國家整體消滅殆盡，把黎巴嫩的巴勒斯坦人、阿拉伯人以外的其他族裔也一併殺戮，把黎巴嫩的城市、經濟與社會，以及建築物所包含的歷史文化、歷年建設亦完全毀滅。

黎巴嫩正面對着以色列摧毀加薩同樣的命運，南部在以軍狂炸下已被大肆破壞，首都與北部也難逃劫運。以色列變成毀滅、破壞的惡神，即使二次大戰時的納粹德國，亦未見有如此殘暴兇狠的行動，或許這就是猶太民族瘋狂宗教信仰的本性，抑或是猶太復國主義的種族與文化滅絕計劃？無論如何，伊朗已警告必然加倍反擊，真主黨及其他地方武裝首先反擊，伊朗必然隨後。在地面戰裏，以軍打不進黎南，顯示出真主黨對抗以色列的侵略，已衝出國境。其他地方武裝將會進擊以色列本土，已經有個別戰士突擊進入特拉維夫，戰火將不會限於以色列以外。

美國必然參戰，已經協同以軍空防。俄羅斯會提供遠程導彈，也可加強敍利亞空軍基地的武備，以作牽制。但大戰還是伊朗系與美以之戰。中國是輸送武器裝備，增強伊朗空防？抑或還是猶豫不決，坐看伊朗及黎巴嫩、敍利亞像加薩、西岸佔領區那樣被破壞、淪陷呢？