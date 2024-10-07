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屯門村屋失竊54萬財物

【本報訊】前日晚上9時許，屯門環山路一村屋單位51歲女住戶報案，指發現上址一窗戶被撬開，單位內有搜掠痕迹，懷疑遭爆竊。警員接報到場，經戶主初步點算，失去約值50萬元的金器及約4萬元現金，案件列「爆竊」跟進，暫未有人被捕。
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