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粉嶺七人車撞水馬半反

肇事私家車橫亘路中。 肇事私家車橫亘路中。
肇事私家車橫亘路中。
【本報訊】粉嶺發生交通意外。昨晚7時許，一輛七人車沿粉嶺公路往上水方向行駛，至近和合石支路時懷疑失控，撞向路中水馬後向右翻側，途經駕駛人士見狀紛紛報案求助。司機其後自行爬出車外，並接受救護員檢查後送院治療。車禍原因有待調查。
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