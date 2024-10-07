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大潭道私家車撼坡翻側
私家車撞坡翻側，車上人士在路邊候援。
【本報訊】昨午2時許，一輛私家車沿赤柱大潭道往柴灣方向行駛，至近大潭篤水塘水壩時懷疑失控，猛撼山坡後翻側。車禍發生後，車上司機及乘客自行逃離車廂，他們站在路邊候援，經到場救護員檢查後，確認各人均毋須送醫。受事故影響，現場交通一度擠塞，警員正調查車禍成因。
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