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良景邨男子房間內猝死

案發於良景邨良華樓。 案發於良景邨良華樓。
案發於良景邨良華樓。
【本報訊】昨日凌晨2時許，屯門良景邨良華樓一單位一名姓杜（45歲）男子在房間內暈倒，其家人發現報案。救援人員接報到場，經檢驗後證實事主已經死亡。警員經調查後，把案件列作「屍體發現」，杜的死因有待驗屍後確定。
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