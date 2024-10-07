良景邨男子房間內猝死

【本報訊】昨日凌晨2時許，屯門良景邨良華樓一單位一名姓杜（45歲）男子在房間內暈倒，其家人發現報案。救援人員接報到場，經檢驗後證實事主已經死亡。警員經調查後，把案件列作「屍體發現」，杜的死因有待驗屍後確定。