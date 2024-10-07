柴灣餐廳起火 肇因待查

【本報訊】柴灣發生火警。昨晨10時許，柴灣道341至343號宏德居商場一間餐廳發生火警，大量濃煙攻出街外，將通風槽變成「煙囱」，驚動多人報案。消防員趕抵現場，出動一隊煙帽隊開喉灌救，並派出搜救隊協助救援，幸好火警迅速被救熄，無人受傷。消防正在調查火警起因。